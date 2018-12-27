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      Рынок недвижимости оккупированного Крыма: что там произошло за год

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      Цены на недвижимость в оккупированном Крыму за год существенно выросли
      Цены на недвижимость в оккупированном Крыму за год существенно выросли / Getty images

      В России посчитали, что за год задолженность по выплате ипотечных кредитов в оккупированном Кремлем Крыме неслыханно возросла. Подорожала также стоимость метра квадратного на вторичном рынке недвижимости полуострова.

      Среди жителей аннексированного полуострова долги по ипотеке увеличились более чем в 2,5 раза.

      Читайте также: Насколько кардинально изменились цены на недвижимость в Украине за последние 5 лет

      Как пишут росСМИ, со ссылкой на данные банка России, по состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность по ипотеке на территории оккупированного полуострова выросла за год на 151,9%, отдельно в Севастополе этот показатель составлял – 142,1%.

      Для сравнения, в целом по России этот показатель не превышал 26%.

      По словам местных аналитиков, аннексированный Крым и Севастополь в 2018-м стали лидерами по темпам роста локальных ипотечных кредитов.

      На втором месте оказалась Чечня с показателем роста ипотек в 1,5 раза.

      РосСМИ пишут, что недвижимость на оккупированном полуострове существенно подорожала после открытия так называемого Крымского моста в марте 2018.

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      По подсчетам местных аналитиков, только в период с мая по октябрь 2018 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости выросла более чем на 2%, недвижимость за городом в Крыму подорожала сразу на 4%.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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