Рынок недвижимости оккупированного Крыма: что там произошло за год

В России посчитали, что за год задолженность по выплате ипотечных кредитов в оккупированном Кремлем Крыме неслыханно возросла. Подорожала также стоимость метра квадратного на вторичном рынке недвижимости полуострова.

Среди жителей аннексированного полуострова долги по ипотеке увеличились более чем в 2,5 раза.

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Как пишут росСМИ, со ссылкой на данные банка России, по состоянию на 1 ноября 2018 года задолженность по ипотеке на территории оккупированного полуострова выросла за год на 151,9%, отдельно в Севастополе этот показатель составлял – 142,1%.

Для сравнения, в целом по России этот показатель не превышал 26%.

По словам местных аналитиков, аннексированный Крым и Севастополь в 2018-м стали лидерами по темпам роста локальных ипотечных кредитов.

На втором месте оказалась Чечня с показателем роста ипотек в 1,5 раза.

РосСМИ пишут, что недвижимость на оккупированном полуострове существенно подорожала после открытия так называемого Крымского моста в марте 2018.

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По подсчетам местных аналитиков, только в период с мая по октябрь 2018 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости выросла более чем на 2%, недвижимость за городом в Крыму подорожала сразу на 4%.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.