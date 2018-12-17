22:14
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, сегодня
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Насколько кардинально изменились цены на недвижимость в Украине за последние 5 лет

      62 Читати новину українською
      Рынок недвижимости Украины: как изменился за 5 лет
      Рынок недвижимости Украины: как изменился за 5 лет / Shutterstock/Иллюстрация

      Специалисты рынка недвижимости Украины подвели итоги 2018 года и проанализировали, какие тенденции наблюдались на нем на протяжении последних лет.

      По словам специалистов, сравнивать ситуацию даже на рынке в этом году и в 2017-м году не стоит, поскольку за это время кардинально практически ничего не изменилось.

      Подробно об итогах 2018 году на рынке недвижимости Украины читайте в материале: Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья

      Риэлторы скорее разделяют периоды на рынке недвижимости Украины до Евромайдана (конец 2013 – начало 2014 года) и после этого.

      На конкретном примере продажи квартиры на вторичке в Киеве директор агентства недвижимости Grace real estate Семен Дорогой показал, насколько резко изменились цифры.

      Специалист констатирует, что после Евромайдана цены в долларовом эквиваленте значительно упали.

      В 2013 году, скажем, двухкомнатную "хрущевку" в спальном районе на последнем этаже без ремонта я продавал за 60 тысяч долларов и покупатели были счастливы. Сейчас такая квартира стоит примерно 28 тысяч, а недавно продавал вообще – по 25,5. То есть цены снизились вдвое,
      – подчеркнул специалист в комментарии 24 канала.

      В то же время он отметил, что в сравнении с 2017-м годом, в 2018-м эта ситуация практически не изменилась – "цены достигли своего дна".

      Читайте также: Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019

      В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины показали, какой была динамика цен на социальное жилье в 5 крупнейших областных центрах Украины в период с 2011 до 2018 года.

      ринок нерухомості ціни на нерухомість динаміка цін

      Динамика цен на социальное жилье в Украине в 2011-2017 годах

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

       
      •  
      Теги: Новости Украины Вторичный рынок недвижимости Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      сегодня , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 176
      Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      сегодня , 21:00 Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      Яніна Ткачук 132
      Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      сегодня , 20:00 Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      Світлана Попова 245
      Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      сегодня , 19:30 Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      Дмитро Гнап 75
      Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      сегодня , 19:00 Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      Артем Овдієнко 1217
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Как подготовить ребенка к 1 сентября: спецпроект
       31 августа 2015 , 13:33
      Провокация, США и раскольнические церкви: Лавров выразил возмутительную позицию РФ по Томосу
      13 октября , 04:05
      Динамо официально представило новичка, который выбрал номер Роналдо в Милане
       19 сентября , 21:25
      40 км/ч возле полиции – как будут штрафовать за превышение скорости
       2 ноября , 13:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук