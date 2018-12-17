Насколько кардинально изменились цены на недвижимость в Украине за последние 5 лет

Специалисты рынка недвижимости Украины подвели итоги 2018 года и проанализировали, какие тенденции наблюдались на нем на протяжении последних лет.

По словам специалистов, сравнивать ситуацию даже на рынке в этом году и в 2017-м году не стоит, поскольку за это время кардинально практически ничего не изменилось.

Подробно об итогах 2018 году на рынке недвижимости Украины читайте в материале: Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья

Риэлторы скорее разделяют периоды на рынке недвижимости Украины до Евромайдана (конец 2013 – начало 2014 года) и после этого.

На конкретном примере продажи квартиры на вторичке в Киеве директор агентства недвижимости Grace real estate Семен Дорогой показал, насколько резко изменились цифры.

Специалист констатирует, что после Евромайдана цены в долларовом эквиваленте значительно упали.

В 2013 году, скажем, двухкомнатную "хрущевку" в спальном районе на последнем этаже без ремонта я продавал за 60 тысяч долларов и покупатели были счастливы. Сейчас такая квартира стоит примерно 28 тысяч, а недавно продавал вообще – по 25,5. То есть цены снизились вдвое,

– подчеркнул специалист в комментарии 24 канала.

В то же время он отметил, что в сравнении с 2017-м годом, в 2018-м эта ситуация практически не изменилась – "цены достигли своего дна".

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В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины показали, какой была динамика цен на социальное жилье в 5 крупнейших областных центрах Украины в период с 2011 до 2018 года.

Динамика цен на социальное жилье в Украине в 2011-2017 годах

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