Украинцы заплатили рекордный налог на недвижимость: цифра от ГФС

В Государственной фискальной службе отчитались, на какую сумму в этом году украинцы уже уплатили налог на недвижимость.

Как говорится в сообщении на сайте ГФС, за первые 11 месяцев 2018 года (с января по ноябрь включительно) в местные бюджеты поступило 753,2 миллиона гривен налога на недвижимость.

Читайте также: Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019-м

По данным налоговиков, эта цифра почти в 2 раза больше поступлений за аналогичный период 2017 года.

Тогда в местные бюджеты поступило лишь 444,7 миллиона гривен.

Сообщение о необходимости уплатить налог на недвижимое имущество ГФС разослало более 920 тысячам физических лиц, являющихся владельцами такой недвижимости.

В ведомстве подсчитали, что общая сумма налога на недвижимость в Украине по итогам 2018 года должна составлять примерно 922 миллионов гривен.

Кто должен платить налог на недвижимость?

Плательщиками налога на недвижимое имущество (не земельный участок) являются физические лица, в том числе, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Как начисляется налог на недвижимость?

Размер налога на недвижимость устанавливают местные советы.

Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости

Городские советы могут сами устанавливать налоговую ставку и "норму" по площади.

Что касается квадратных метров, за которые придется платить, то в квартирах – это площадь, превышающая 60 квадратных метров, а в домах – более 120 метров.



Как считают налог на недвижимость

Налог за "лишние" квадратные метры украинцы платят один раз в год.