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      Украинцы заплатили рекордный налог на недвижимость: цифра от ГФС

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      Сколько налога на недвижимость украинцы уже уплатили в 2018-м
      Сколько налога на недвижимость украинцы уже уплатили в 2018-м / Фото из соцсетей

      В Государственной фискальной службе отчитались, на какую сумму в этом году украинцы уже уплатили налог на недвижимость.

      Как говорится в сообщении на сайте ГФС, за первые 11 месяцев 2018 года (с января по ноябрь включительно) в местные бюджеты поступило 753,2 миллиона гривен налога на недвижимость.

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      По данным налоговиков, эта цифра почти в 2 раза больше поступлений за аналогичный период 2017 года.

      Тогда в местные бюджеты поступило лишь 444,7 миллиона гривен.

      Сообщение о необходимости уплатить налог на недвижимое имущество ГФС разослало более 920 тысячам физических лиц, являющихся владельцами такой недвижимости.

      В ведомстве подсчитали, что общая сумма налога на недвижимость в Украине по итогам 2018 года должна составлять примерно 922 миллионов гривен.

      Кто должен платить налог на недвижимость?

      Плательщиками налога на недвижимое имущество (не земельный участок) являются физические лица, в том числе, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

      Как начисляется налог на недвижимость?

      Размер налога на недвижимость устанавливают местные советы.

      Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости

      Городские советы могут сами устанавливать налоговую ставку и "норму" по площади.

      Что касается квадратных метров, за которые придется платить, то в квартирах – это площадь, превышающая 60 квадратных метров, а в домах – более 120 метров.

      податок на нерухомість ДФС
      Как считают налог на недвижимость

      Налог за "лишние" квадратные метры украинцы платят один раз в год.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Украины Государственная фискальная служба Налоги
      Источник: 24 канал
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