Какой налог на недвижимость надо успеть заплатить до конца года

До конца 2018-го года остались считанные недели и если у вас есть "лишние" квадратные метры, не забудьте оплатить налог на недвижимость.

Налог уплачивается один раз в год.

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Он привязан к размеру минимальной заработной платы в Украине и придется платить за каждый "лишний" квадратный метр.

Если в 2017-м платили до 3% за квадратный метр жилой площади, в 2018-м – до 1,5%.

Городские советы могут сами устанавливать налоговую ставку и "норму" по площади.

Относительно квадратных метров, за которые придется платить, то в квартирах – это площадь, которая превышает 60 квадратных метров, а в домах – более 120 метров.



Как считать налог на недвижимость: инфографика 24 канала

Например, в вашем городе городской совет установил ставку за лишние квадратные метры в размере 1% от минимальной заработной платы и взимать налог решили со всех квартир, площадь которых – от 60 "квадратов".

То за квартиру площадью 90 квадратных метров в прошлом году пришлось бы заплатить 413 гривен, поскольку с 1 января 2016-го минимальная зарплата в Украине составляла 1378 гривен, а в этом году за эти же лишние квадраты придется заплатить уже 960 гривен (1 января 2017 го минималка была установлена на уровне 3200 гривен).

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2018 года составляет 3723 гривны.