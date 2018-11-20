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      Какой налог на недвижимость надо успеть заплатить до конца года

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      До конца года украинцы должны уплатить налог на недвижимость
      До конца года украинцы должны уплатить налог на недвижимость / Фото из открытых источников

      До конца 2018-го года остались считанные недели и если у вас есть "лишние" квадратные метры, не забудьте оплатить налог на недвижимость.

      Налог уплачивается один раз в год.

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      Он привязан к размеру минимальной заработной платы в Украине и придется платить за каждый "лишний" квадратный метр.

      Если в 2017-м платили до 3% за квадратный метр жилой площади, в 2018-м – до 1,5%.

      Городские советы могут сами устанавливать налоговую ставку и "норму" по площади.

      Относительно квадратных метров, за которые придется платить, то в квартирах – это площадь, которая превышает 60 квадратных метров, а в домах – более 120 метров.

      податок нерухомість інфографіка
      Как считать налог на недвижимость: инфографика 24 канала

      Например, в вашем городе городской совет установил ставку за лишние квадратные метры в размере 1% от минимальной заработной платы и взимать налог решили со всех квартир, площадь которых – от 60 "квадратов".

      То за квартиру площадью 90 квадратных метров в прошлом году пришлось бы заплатить 413 гривен, поскольку с 1 января 2016-го минимальная зарплата в Украине составляла 1378 гривен, а в этом году за эти же лишние квадраты придется заплатить уже 960 гривен (1 января 2017 го минималка была установлена на уровне 3200 гривен).

      Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2018 года составляет 3723 гривны.

      Теги: Новости Украины Законодательство Новости недвижимости Деньги Налоги
      Источник: 24 Канал
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