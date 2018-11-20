Який податок на нерухомість треба встигнути заплатити до кінця року

До кінця 2018-го року залишились лічені тижні і якщо у вас є «зайві» квадратні метри, не забудьте сплатити податок на нерухомість.

Податок сплачується один раз на рік.

Читайте також: Якою буде зарплата українців у найближчі роки: прогноз НБУ

Він прив'язаний до розміру мінімальної заробітної плати в Україні і доведеться платити за кожен "зайвий" квадратний метр.

Якщо у 2017-му платили до 3% за квадратний метр житлової площі, у 2018-му – до 1,5%.

Міські ради можуть самі встановлювати податкову ставку і "норму" по площі.

Щодо квадратних метрів, за які доведеться платити, то у квартирах – це площа, яка перевищує 60 квадратних метрів, а у будинках – понад 120 метрів.



Як рахувати податок на нерухомість: інфографіка 24 каналу

Наприклад, у вашому місті міська рада встановила ставку за зайві квадратні метри у розмірі 1% від мінімальної заробітної плати і стягувати податок вирішили зі всіх квартир, площа яких – від 60 "квадратів".

То за квартиру площею 90 метрів квадратних торік довелося б заплатити 413 гривень, оскільки з 1 січня 2016-го мінімальна зарплата в Україні становила 1378 гривень, а цьогоріч за ці ж зайві квадрати доведеться заплатити вже 960 гривень (1 січня 2017 го мінімалка була встановлена на рівні 3200 гривень).

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2018 року становить 3723 гривні.