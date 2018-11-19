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      Якою буде зарплата українців у найближчі роки: прогноз НБУ

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      Зарплата українців до 2020 року значно не виросте
      Зарплата українців до 2020 року значно не виросте / Фото з відкритих джерел

      У Національному банку України прогнозують, що у наступні два роки зарплата українців зростатиме повільніше.

      Про це йдеться у звіті НБУ.

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      "У середньому в 2018 році роботодавці підвищать номінальні заробітні плати на 25% (або на 13% – у реальному вираженні). На прогнозному горизонті очікується, що таке уповільнення продовжиться, зарплати зростатимуть на 16% та 10% у 2019 та 2020 роках відповідно (або 7% та 5% у реальному вираженні)", – зазначили в НБУ. 

      Нацбанк пов'язує вповільнення темпів зростання зарплат із зниженням інтенсивності трудової міграції та жорсткої бюджетної політики. 

      У 2019 році зростання мінімальної заробітної плати планується до 4170 гривень.

      Нагадаємо, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200. Розмір середньої номінальної зарплати в Україні у вересні 2018 року склав 9042 гривень на місяць. Таким чином, за рік цей показник зріс на 23%. А от на початку жовтня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що у грудні 2018 року середня зарплата в Україні сягне 10 тисяч гривень.

       

      Теги: Новини України Гроші НБУ Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 Канал
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