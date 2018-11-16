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      НБУ представило нові монети незвичної форми: фото

      643 Читать новость на русском
      НБУ
      НБУ / Фото з відкритих джерел

      Національний банк України представив нові монети незвичної форми номіналом 5 гривень.

      Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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      Всі вони виготовлені вони зі срібла 999 проби. Є чотири види пам'ятних монет, які входять в набір "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір".


      Монета "Ера миру"


      Монета "Ера змін"


      Монета "Ера технологій"


      Монета "Людина, час, простір"

      Монети мають шестикутну форму, вони прикрашені тамподруком і локальної позолотою (на кожній монеті вміст золота не менше 0,0001 г). Маса дорогоцінного металу в кожній монеті – 15,55 г. Тираж пам'ятних монет становить 4 тисячі примірників кожного виду.

      Ціна Нацбанку на даний набір пам'ятних монет зараз становить 2536 гривень, і окремо продаватися вони не будуть. Купити набір можна в регіональних відділеннях НБУ та в банках-дистриб'юторів - Ощадбанку і Украгазбанку.

      Теги: Новини України НБУ Гроші
      Джерело: 24 канал
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