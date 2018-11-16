НБУ представил новые монеты необычной формы: фото

Национальный банк Украины представил новые монеты необычной формы номиналом 5 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Все они изготовлены из серебра 999 пробы. Есть четыре вида памятных монет, которые входят в набор "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство".



Монета "Эра мира"



Монета "Эра перемен"



Монета "Эра технологий"



Монета "Человек, время, пространство"

Монеты имеют шестиугольную форму, они украшены тампопечатью и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее 0,0001 г). Масса драгоценного металла в каждой монете – 15,55 г. Тираж памятных монет составляет 4 тысяч экземпляров каждого вида.

Цена Нацбанка на данный набор памятных монет сейчас составляет 2536 гривен, и отдельно продаваться они не будут. Купить набор можно в региональных отделениях НБУ и в банках-дистрибьюторах – Ощадбанке и Укргазбанке.