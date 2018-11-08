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      НБУ планирует упростить денежные переводы за границу

      46 Читати новину українською
      НБУ
      НБУ / dt.ua

      Национальный банк Украины предложил в рамках реализации закона "О валютной либерализации" ввести новшества, которые упростили бы денежные переводы и процедуру инвестирования денег за границу.

      Об этом сообщает Gazeta.ua.

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      Сейчас для того, чтобы инвестировать деньги за границу украинцы вынуждены получать лицензии. Нацбанк предлагает осуществлять их в течение переходного периода в рамках электронного лимита, и следовательно любые разрешительные документы не нужны.

      Ожидается, что операции на сумму до 150 тысяч гривен не потребуют документального сопровождения. Надзор за операциями сверх этой суммы упростят. Для физических лиц с 15 тысяч гривен до 150 тысяч гривен повысят лимит для осуществления переводов за рубеж без открытия счета и документов. Для операций с использованием платежных карт лимит отменят,
      – говорится в сообщении.

      Нововведения предусматривают, что клиенты банка смогут рассчитываться за валютные облигации внутреннего государственного займа как в гривне, так и в валюте. Смогут не только покупать и продавать, но и конвертировать наличную валюту через терминалы.

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      Кроме того, упростят процедуры покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков. На сделки до 150 тысяч гривен отныне не будут требовать от юридических лиц документального подтверждения.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Гривна Валюта
      Источник: 24 канал
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