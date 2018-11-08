НБУ планирует упростить денежные переводы за границу

Национальный банк Украины предложил в рамках реализации закона "О валютной либерализации" ввести новшества, которые упростили бы денежные переводы и процедуру инвестирования денег за границу.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

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Сейчас для того, чтобы инвестировать деньги за границу украинцы вынуждены получать лицензии. Нацбанк предлагает осуществлять их в течение переходного периода в рамках электронного лимита, и следовательно любые разрешительные документы не нужны.

Ожидается, что операции на сумму до 150 тысяч гривен не потребуют документального сопровождения. Надзор за операциями сверх этой суммы упростят. Для физических лиц с 15 тысяч гривен до 150 тысяч гривен повысят лимит для осуществления переводов за рубеж без открытия счета и документов. Для операций с использованием платежных карт лимит отменят,

– говорится в сообщении.

Нововведения предусматривают, что клиенты банка смогут рассчитываться за валютные облигации внутреннего государственного займа как в гривне, так и в валюте. Смогут не только покупать и продавать, но и конвертировать наличную валюту через терминалы.



НБУ смягчит ограничения на валютном рынке

Кроме того, упростят процедуры покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков. На сделки до 150 тысяч гривен отныне не будут требовать от юридических лиц документального подтверждения.