НБУ планує спростити грошові перекази за кордон

Національний банк України запропонував у рамках реалізації закону "Про валютну лібералізацію" ввести нововведення, які спростили би грошові перекази та процедуру інвестування грошей за кордон.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

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Зараз для того, щоб інвестувати гроші за кордон українці змушені отримувати ліцензії. Нацбанк пропонує здійснювати їх протягом перехідного періоду у рамках електронного ліміту, і відтак будь-які дозвільні документи не потрібні.

Очікується, що операції на суму до 150 тисяч гривень не потребуватимуть документального супроводу. Нагляд за операціями понад цієї суми спростять. Для фізичних осіб із 15 тисяч гривень до 150 тисяч гривень підвищать ліміт для здійснення переказів за кордон без відкриття рахунку та документів. Для операцій із використанням платіжних карт ліміт скасують,

– йдеться у повідомленні.

Нововведення передбачають, що клієнти банку зможуть розраховуватися за валютні облігації внутрішньої державної позики як у гривні, так і у валюті. Зможуть не тільки купувати і продавати, але й конвертувати готівкову валюту через термінали.



НБУ помякшить обмеження на валютному ринку

Крім того, спростять процедури купівлі валюти на міжбанківському ринку для клієнтів банків. На угоди до 150 тисяч гривень відтепер не вимагатимуть від юридичних осіб документального підтвердження.