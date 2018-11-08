15:25
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      НБУ планує спростити грошові перекази за кордон

      34 Читать новость на русском
      НБУ
      НБУ / dt.ua

      Національний банк України запропонував у рамках реалізації закону "Про валютну лібералізацію" ввести нововведення, які спростили би грошові перекази та процедуру інвестування грошей за кордон.

      Про це повідомляє Gazeta.ua.

      Читайте також: Курс валют на 8 листопада: долар продовжує падіння, а євро дорожчає

      Зараз для того, щоб інвестувати гроші за кордон українці змушені отримувати ліцензії. Нацбанк пропонує здійснювати їх протягом перехідного періоду у рамках електронного ліміту, і відтак будь-які дозвільні документи не потрібні. 

      Очікується, що операції на суму до 150 тисяч гривень не потребуватимуть документального супроводу. Нагляд за операціями понад цієї суми спростять. Для фізичних осіб із 15 тисяч гривень до 150 тисяч гривень підвищать ліміт для здійснення переказів за кордон без відкриття рахунку та документів. Для операцій із використанням платіжних карт ліміт скасують,
      – йдеться у повідомленні.

      Нововведення передбачають, що клієнти банку зможуть розраховуватися за валютні облігації внутрішньої державної позики як у гривні, так і у валюті. Зможуть не тільки купувати і продавати, але й конвертувати готівкову валюту через термінали.

      НБУ планує спростити грошові перекази за кордон
      НБУ помякшить обмеження на валютному ринку

      Крім того, спростять процедури купівлі валюти на міжбанківському ринку для клієнтів банків. На угоди до 150 тисяч гривень відтепер не вимагатимуть від юридичних осіб документального підтвердження. 

      Теги: Новини України НБУ Гроші Валюта Гривня
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прощавай "Яндекс.Україна": компанія офіційно припиняє свою фіндіяльність
       26 травня 2017 , 22:57
      Відносини "Правого сектора" з державою можуть легалізувати
       27 березня 2015 , 20:35
      Суркіс прокоментував чутки про можливе підписання зіркового півзахисника
       30 серпня , 15:12
      Екс-футболіст збірної України став на захист скандальних російських футболістів, яких засудили за побиття людей
       12 жовтня , 09:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук