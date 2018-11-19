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      Какой будет зарплата украинцев в ближайшие годы: прогноз НБУ

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      Зарплата украинцев до 2020 года значительно не вырастет
      Зарплата украинцев до 2020 года значительно не вырастет / Фото из открытых источников

      В Национальном банке Украины прогнозируют, что в следующие два года зарплата украинцев будет расти медленнее.

      Об этом говорится в отчете НБУ.

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      "В среднем в 2018 году работодатели повысят номинальные заработные платы на 25% (или на 13% – в реальном выражении). На прогнозном горизонте ожидается, что такое замедление продолжится, зарплаты будут расти на 16% и 10% в 2019 и 2020 годах соответственно (или 7% и 5% в реальном выражении)", – отметили в НБУ.

      Нацбанк связывает замедление темпов роста зарплат со снижением интенсивности трудовой миграции и жесткой бюджетной политики.

      В 2019 году рост минимальной заработной платы планируется до 4170 гривен.

      Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривен с 3200. Размер средней номинальной зарплаты в Украине в сентябре 2018 года составил 9042 гривен в месяц. Таким образом, за год этот показатель вырос на 23%. А вот в начале октября глава правительства Владимир Гройсман заявил, что в декабре 2018 года средняя зарплата в Украине достигнет 10 тысяч гривен.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Минимальная зарплата
      Источник: 24 Канал
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