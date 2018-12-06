Проверка "малых" застройщиков: в ГФС предупредили о рисках покупки жилья у физлиц

В Государственной фискальной службе призывают потенциальных покупателей жилья в новостройках тщательнее проверять информацию о застройщиках перед тем, как подписывать документы и отдавать деньги за будущее жилье.

Об этом в своем Facebook написал исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов.

Читайте также: Цены квартир на вторичке Киева: что изменилось в ноябре 2018

Он объяснил ситуацию о так называемых застройщиках-физлицах.

Речь о тех, кто позиционирует себя как представители малого бизнеса, которые строят только для собственных нужд, а на самом деле ведут большую экономическую деятельность, возводя крупные жилые массивы,

– отметил чиновник.

По данным ГФС, таких застройщиков-физлиц на сегодня в Украине насчитывается примерно 2,5 тысячи и на протяжении последних 10 лет они построили жилья, общая площадь которого могла бы стать новым областным центром (41 тысяча квартир в 12,4 тысяч объектов).

Бамбизов предостерегает, что такие операторы рынка первичной недвижимости подвергают опасности будущих жильцов.

Он подтвердил, что ГФС проводит проверку таких "малых" застройщиков.

"Сейчас есть уже 9 физлиц, которым доначислено 224,5 миллионов гривен подоходного налога (НДФЛ), ЕСВ, военного сбора, НДС. В их активе – полноценные жилые комплексы, в основном вокруг Киева", – подчеркнул представитель фискальной службы.