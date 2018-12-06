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      Перевірка "малих" забудовників: у ДФС попередили про ризики купівлі житла у фізосіб

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      ДФС проводить перевірку "малих" забудовників
      ДФС проводить перевірку "малих" забудовників / 24 канал

      У Державній фіскальній службі закликають потенційних покупців житла в новобудовах ретельніше перевіряти інформацію про забудоваників перед тим, як підписувати документи і віддавати гроші за майбутнє житло.

      Про це у своєму Facebook написав виконувач обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов.

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      Він пояснив ситуацію про так званих забудовників-фізосіб.

      Мова про тих, які позиціонують себе як представники малого бізнесу, які будують лише для власних потреб, а насправді ведуть велику економічну діяльність, зводячи великі житлові масиви,
      – зазначив посадовець.

      За даними ДФС, таких забудовників-фізосіб на сьогодні в Україні налічується приблизно 2,5 тисячі і впродовж останніх 10 років вони збудували житла, загальна площа якого могла б стати новим обласним центром (41 тисяча квартир у 12,4 тисяч об'єктів).

      Бамбізов застерігає, що такі оператори ринку первинної нерухомості наражають на небезпеку майбутніх мешканців.

      Він підтвердив, що ДФС проводить перевірку таких "малих" забудовників.

      "Наразі маємо вже 9 фізосіб, яким донараховано 224,5 мільйонів гривень прибуткового податку (ПДФО), ЄСВ, військового збору, ПДВ. В їхньому активі – повноцінні житлові комплекси, здебільшого навколо Києва", – наголосив представник фіскальної служби.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Первинний ринок нерухомості Податки Державна фіскальна служба Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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