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      Українці сплатили рекордний податок на нерухомість: цифра від ДФС

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      Скільки податку на нерухомість українці вже сплатили у 2018-му
      Скільки податку на нерухомість українці вже сплатили у 2018-му / Фото із соцмереж

      У Державній фіскальній службі відзвітували, на яку суму цьогоріч українці вже сплатили податку на нерухомість.

      Як йдеться у повідомленні на сайті ДФС, за перші 11 місяців 2018 року (з січня до листопада включно) до місцевих бюджетів надійшло 753,2 мільйони гривень податку на нерухомість.

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      За даними податківців, ця цифра є у майже 2 рази більшою від надходжень за аналогічний період 2017-го року.

      Тоді у місцеві бюджети надійшло лише 444,7 мільйона гривень.

      Повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухоме майно ДФС розіслало понад 920 тисячам фізичних осіб, які є власниками такої нерухомості.

      У відомстві підрахували, що загальна сума податку на нерухомість в Україні за підсумками 2018 року мала б становити приблизно 922 мільйони гривень.

      Хто має сплачувати податок на нерухомість?

      Платниками податку на нерухоме майно (не земельна ділянка) є фізичні особи, зокрема, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

      Як нараховується податок на нерухомість?

      Розмір податку на нерухомість встановлюють місцеві ради.

      Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості

      Міські ради можуть самі встановлювати податкову ставку і "норму" по площі.

      Щодо квадратних метрів, за які доведеться платити, то у квартирах – це площа, яка перевищує 60 квадратних метрів, а у будинках – понад 120 метрів.

      податок на нерухомість ДФС
      Як рахують податок на нерухомість

      Податок на "зайві" квадратні метри українці сплачують один раз на рік.

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      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Податки Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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