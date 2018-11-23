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      Рада обклала ПДВ поштові посилки з-за кордону вартістю більше 100 євро

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      Рада ввела ПДВ на поштові посилки з-за кордону вартістю більше 100 євро
      Рада ввела ПДВ на поштові посилки з-за кордону вартістю більше 100 євро / Фото з вільних мереж

      Верховна Рада ввела податок на додану вартість на ввезення товарів у поштових посилках в Україну з-закордону, якщо сума цих товарів перевищує 100 євро для одного одержувача.

      Свої голоси за законопроекту №9260 у цілому віддали 236 нардепів при мінімально необхідних 226.

      24 канал повідомляв, що в ніч проти 23 листопада парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу.

      Читайте також: Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком

      У тексті закону уточняється, що податком на додану вартість обкладатиметься ввезення на територію України товарів, сумарна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

      Для того, щоб такі нововведення запрацювали, пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 по 30 червня 2019 року. Протягом цього часу податком на додану вартість обкладатимуться товари, сумарна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Податки Податковий кодекс ПДВ
      Джерело: 24 Канал
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