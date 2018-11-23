Рада обложила НДС почтовые посылки из-за рубежа стоимостью больше 100 евро

Верховная Рада ввела налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в почтовых посылках в Украину из-за рубежа, если сумма этих товаров превышает 100 евро для одного получателя.

Свои голоса за законопроект №9260 в целом отдали 236 нардепов при минимально необходимых 226.

24 канал сообщал, что в ночь на 23 ноября парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс.

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В тексте закона уточняется, что налогом на добавленную стоимость будет облагаться ввоз на территорию Украины товаров, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях.

Для того, чтобы такие нововведения заработали, предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года. В течение этого времени налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро.