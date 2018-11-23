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      Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс

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      Рада приняла изменения в Налоговый кодекс
      Рада приняла изменения в Налоговый кодекс / Коллаж 24 канал

      В четверг, 22 ноября, Верховная Рада во втором чтении приняла изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов. До голосования депутаты приняли технико-юридические правки.

      За это решение проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 236 голосов.

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      Верховная Рада, Налоговый кодекс, изменения, налоги
      ВР приняла изменения в Налоговый кодекс

      Документ принят с поправками по номерам: 151, 152, 301 (уточненная), 303, 384, 541, 550, 577.

      Кто поддержал изменения в Налоговый кодекс: поименное голосование

      Как говорится в пояснительной записке, изменения в Налоговый кодекс предусматривают повышение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, или в соответствии с прогнозным показателем инфляции.

      Также предусмотрено повышение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы углекислого газа стационарными источниками с 0,41 гривны до 10 гривен за тонну и поэтапное повышение этой ставки до 30 гривен за тонну до 2023 года.

      Кроме того, парламент предлагает увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2% и для железной руды – на 0,8%, а также увеличить ставку рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

      В то же время документом вводится ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент в 100 евро, для одного получателя от одного отправителя. Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью эквивалента в более 150 евро.

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      "По расчетам Министерства финансов Украины, принятие указанного законопроекта позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 миллиарда гривен, из них в государственный бюджет – 5,9 мильяарда гривен", – говорится в пояснительной записке.

      Добавим, что после этого Рада перешла к рассмотрению Государственного бюджета Украины на 2019, доработанного и утвержденного Кабинетом министров ко второму чтению.

      Соответствующее объявление сделал председатель парламента Андрей Парубий и пригласил к докладу министра финансов Украины Оксану Маркарову. 

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Налоговый кодекс Налоги
      Источник: 24 канал
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