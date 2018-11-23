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      Прийняття Податкового кодексу: що зараз відбувається у Раді

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      Верховна Рада розпочала розгляд змін до Податкового кодексу
      Верховна Рада розпочала розгляд змін до Податкового кодексу / 24 канал

      Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики підтримав ухвалення змін до Податкового кодексу, відтак депутати розпочали розгляд проекту закону №9260. Опісля парламентарі мають розглянути бюджет.

      Про це розповіла голова профільного комітету Ніна Южаніна, передає прес-служба, БПП.

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      "Комітет з питань податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (реєстраційний номер 9260). Після опрацювання близько тисячі поправок, більшість з яких було враховано, проект закону передбачає низку новацій. Зокрема, пропонується запровадити новий механізм адміністрування поштових відправлень, новий механізм контролю за обігом спирту, туристичного збору та запровадження пільгового режиму ввезення електромобілів на три роки", – зазначила вона.

      Додамо, раніше Южаніна заявляла, що станом на 12:19 22 листопада бюджетоутворюючий законопроект №9260 про зміни до Податкового кодексу отримав вже понад 400 поправок від нардепів.

      Відтак, після підтримки з боку комітету розгляд законопроекту розпочала Верховна Рада.

      "Ми переходимо до розгляду законопроекту № 9260. Хочу наголосити, що таблиці роздаються по залу. Всі таблиці є на сайті Верховної ради України", – наголосив з трибуни спікер українського парламенту Андрій Парубій

      Під час доповіді з трибуни ВР Ніна Южаніна, зі свого боку, наголосила, що поправок було дуже багато і більшість із них стосувались того, що нардепи протягом року приймали дуже мало законопроектів, пов'язаних із внесенням змін до Податкового кодекс щодо економічних питань.

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      І саме через це деякі колеги всі свої проекти, які реєстрували окремо, дали у вигляді поправок до цього законопроекту. Тому ми змушені були з кожною поправкою досить довго розбиратися. Звісно, що деякі з них ми відхилили. Загалом із законопроекту 9260 було виключено цілі блоки щодо оподаткування доходів, отриманих від операцій із криптовалютою. Що стосується ресурсних поправок, то вони – майже незмінні. Більшість поправок стосувалися, наприклад, операцій із оподаткування вартості посилок і деякі поправки стосувалися системи електронного адміністрування для пального, спирту етилового,
      – зазначила голова Комітету з питань податкової та митної політики.

      Нагадаємо, наприкінці червня Президент України Петро Порошенко схвалив закон про зміни до Податкового кодексу. Вищезазначений документ, зокрема, передбачав забезпечення продовження дії пільг зі сплати військового збору та з оподаткування податком на додану вартість на період Операції Об’єднаних сил і решти заходів із забезпечення національної безпеки та оборони. Також він забезпечував належне проведення цих заходів.

      Теги: Верховна Рада Податки Податковий кодекс Бюджет Бюджет-2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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