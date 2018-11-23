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      Принятие Налогового кодекса: что сейчас происходит в Раде

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      Верховная Рада начала рассмотрение изменений в Налоговый кодекс
      Верховная Рада начала рассмотрение изменений в Налоговый кодекс / 24 канал

      Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал принятие изменений в Налоговый кодекс, поэтому депутаты приступили к рассмотрению проекта закона №9260. После парламентарии должны рассмотреть бюджет.

      Об этом рассказала председатель профильного комитета Нина Южанина, передает пресс-служба БПП.

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      "Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" (регистрационный номер 9260). После обработки около тысячи поправок, большинство из которых были учтены, проект закона предусматривает ряд новаций. В частности, предлагается ввести новый механизм администрирования почтовых отправлений, новый механизм контроля за оборотом спирта, туристического сбора и введение льготного режима ввоза электромобилей на три года", – отметила она.

      Добавим, ранее Южанина заявляла, что на 12:19 22 ноября бюджетообразующий законопроект №9260 об изменениях в Налоговый кодекс получил уже более 400 поправок от нардепов.

      Следовательно, после поддержки со стороны комитета рассмотрение законопроекта начала Верховная Рада.

      "Мы переходим к рассмотрению законопроекта № 9260. Хочу отметить, что таблицы раздаются по залу. Все таблицы есть на сайте Верховной рады Украины", – подчеркнул с трибуны спикер украинского парламента Андрей Парубий

      Во время доклада с трибуны ВР Нина Южанина, в свою очередь, отметила, что поправок было очень много и большинство из них касались того, что нардепы в течение года принимали очень мало законопроектов, связанных с внесением изменений в Налоговый кодекс относительно экономических вопросов.

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      И именно поэтому некоторые коллеги все свои проекты, которые регистрировали отдельно, дали в виде поправок к этому законопроекту. Поэтому мы вынуждены были с каждой поправкой достаточно долго разбираться. Конечно, некоторые из них мы отклонили. Всего с законопроекта 9260 было исключено целые блоки по налогообложению доходов, полученных от операций с криптовалюта. Что касается ресурсных поправок, то они почти неизменны. Большинство поправок касались, например, операций по налогообложению стоимости посылок и некоторые поправки касались системы электронного администрирования для горбчего, спирта этилового,
      –       отметила председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

      Напомним, в конце июня Президент Украины Петр Порошенко одобрил закон об изменениях в Налоговый кодекс . Вышеупомянутый документ, в частности, предусматривал обеспечение продления действия льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период Операции Объединенных сил и остальных мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также он обеспечивал надлежащее проведение этих мероприятий.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Бюджет-2019 Налоги Налоговый кодекс Бюджет
      Источник: 24 канал
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