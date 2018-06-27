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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко одобрил закон об изменениях в Налоговый кодекс: что они предусматривают

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Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс
Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс / Prm.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и налогообложения налогом на добавленную стоимость на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения Операции Объединенных сил (ООС), а также надлежащее проведение соответствующей операции", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Это – льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в операции.

Также устанавливаются льготы по налогообложению НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории государства ряда спецсредств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.

Теги: Новости Украины Законодательство Новости политики Деньги НДС Налоги Налоговый кодекс Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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