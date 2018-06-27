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Порошенко схвалив закон про зміни до Податкового кодексу: що вони передбачають

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Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу
Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу / Prm.ua

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях)".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Документ забезпечує продовження дії пільг зі сплати військового збору та з оподаткування податком на додану вартість на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення Операції Об’єднаних сил (ООС), а також належне проведення відповідної операції", – мовиться у повідомленні прес-служби президента.

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Це – пільги зі сплати військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб на період їх безпосередньої участі в операції.

Також встановлюються пільги з оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території держави низки спецзасобів індивідуального захисту, лікарських засобів та медичних виробів, продукції оборонного призначення.

Теги: Новини політики Гроші Законодавство Новини України Петро Порошенко Податковий кодекс Податки ПДВ
Джерело: 24 канал
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