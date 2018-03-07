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В Україні хочуть скасувати спрощену систему оподаткування: названо причини

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Спрощену систему оподаткування в Україні можуть скасувати
Спрощену систему оподаткування в Україні можуть скасувати / Фото з вільних мереж

Народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" пропонують Верховній Раді схвалити законопроект, яким вносяться зміни до податкової системи України. Так, пропонований документ повністю виключає третю групу для платників, які обрали спрощену систему оподаткування.

Про це свідчить законопроект №8089, внесений на розгляд парламенту 1 березня.

Зазначимо, що авторами проекту закону є нардепи Андрій Шинькович та Геннадій Чекіта.

Так, у статті 291 закону пропонується виключити загальні положення про фізичних осіб-підприємців третьої групи, а до другої групи вносяться зміни.

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На думку авторів документу, другу групу ФОП можуть використовувати підприємства, які уникають сплати податків. Саме тому для підприємців другої групи пропонують обмежити види діяльності.

Тим підприємцям, які на сьогодні обрали 3 групу ФОП, пропонують перейти на 2 групу, якщо вони відповідають вимогам.

"Метою законопроекту є виведення з тіньового обігу суттєвої частини економіки України, підвищення обсягу сплати податків, зменшення можливостей оптимізації податків на заробітну плату з використанням платників єдиного податку, скорочення можливостей продажу товарів, ввезених в Україну без сплати податків та зборів…", – мовиться у пояснювальній записці законопроекту.

Теги: Новини України Новини політики Законопроект Законодавство Блок Петра Порошенка Податки Податковий кодекс
Джерело: 24 Канал
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