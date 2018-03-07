В Украине хотят отменить упрощенную систему налогообложения: названы причины

Народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" предлагают Верховной Раде принять законопроект, которым вносятся изменения в налоговую систему Украины. Так, предлагаемый документ полностью исключает третью группу для плательщиков, которые избрали упрощенную систему налогообложения.

Об этом свидетельствует законопроект №8089, внесенный на рассмотрение парламента 1 марта.

Отметим, что авторами проекта закона являются нардепы Андрей Шинькович и Геннадий Чекита.

Так, в статье 291 закона предлагается исключить общие положения о физических лицах-предпринимателях третьей группы, а для второй группы вносятся изменения.

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По мнению авторов документа, вторую группу ФЛП могут использовать предприятия, которые избегают уплаты налогов. Именно поэтому для предпринимателей второй группы предлагают ограничить виды деятельности.

Тем предпринимателям, которые сегодня выбрали 3 группу ФЛП, предлагают перейти на 2 группу, если они отвечают требованиям.

"Целью законопроекта является выведение из теневого оборота существенной части экономики Украины, повышение объема уплаты налогов, уменьшение возможностей оптимизации налогов на заработную плату с использованием плательщиков единого налога, сокращение возможностей продажи товаров, ввезенных в Украину без уплаты налогов и сборов..." – говорится в пояснительной записке законопроекта.