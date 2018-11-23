Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу

У четвер, 22 листопада, Верховна Рада у другому читанні прийняла зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. До голосування депутати ухвалили техніко-юридичні правки.

За це рішення проголосували 239 народних депутатів. Читайте також: Прийняття Податкового кодексу: що зараз відбувається у Раді

ВР ухвалила зміни до Податкового кодексу Документ ухвалено з правками за номерами: 151, 152, 301(уточнена), 303, 384, 541, 550, 577. Новина доповнюється Читайте також: В Україні ввели нові штрафи за водіння в нетверезому стані