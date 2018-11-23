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      Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу

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      Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу
      Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу / Колаж 24 канал

      У четвер, 22 листопада, Верховна Рада у другому читанні прийняла зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. До голосування депутати ухвалили техніко-юридичні правки.

      За це рішення проголосували 239 народних депутатів.

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      Верховна Рада, Податковий кодекс, зміни, податки
      ВР ухвалила зміни до Податкового кодексу 

      Документ ухвалено з правками за номерами: 151, 152, 301(уточнена), 303, 384, 541, 550, 577.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України Верховна Рада Податковий кодекс Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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