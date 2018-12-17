Наскільки кардинально змінились ціни на нерухомість в Україні за останні 5 років

Фахівці ринку нерухомості України підбили підсумки 2018 року і проаналізували, які тенденції спостерігались на ньому впродовж останніх років.

За словами спеціалістів, порівнювати ситуацію навіть на ринку цьогоріч і у 2017-му році не варто, оскільки за цей час кардинально практично нічого не змінилось.

Детально про підсумки 2018 року на ринку нерухомості України читайте у матеріалі: Ринок нерухомості: чим був особливий 2018 рік і чому зараз найкращий час для купівлі житла

Ріелтори швидше розділяють періоди на ринку нерухомості України до Євромайдану (кінець 2013 – початок 2014 року) і після цього.

На конкретному прикладі продажу квартири на вторинці у Києві директор агентства нерухомості Grace real estate Семен Дорогий показав, наскільки різко змінились цифри.

Фахівець констатує, що після Євромайдану ціни у доларовому еквіваленті значно впали.

У 2013 році, скажімо, двокімнатну "хрущівку" у спальному районі на останньому поверсі без ремонту я продавав за 60 тисяч доларів і покупці були щасливі. Зараз така квартира коштує приблизно 28 тисяч, а нещодавно продавав взагалі – за 25,5. Тобто ціни знизилися вдвічі,

– наголосив спеціаліст у коментарі 24 каналу.

Водночас він зазначив, що у порівнянні з 2017-м роком, у 2018-му ця ситуація практично не змінилась – "ціни досягли свого дна".

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В Асоціації фахівців з нерухомості України показали, якою була динаміка цін на соціальне житло в найбільших 5 обласних центрах України у період з 2011 до 2018 року.



Динаміка цін на соціальне житло в Україні у 2011-2017 роках