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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Наскільки кардинально змінились ціни на нерухомість в Україні за останні 5 років

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      Ринок нерухомості України: як змінився за 5 років
      Ринок нерухомості України: як змінився за 5 років / Shutterstock/Ілюстрація

      Фахівці ринку нерухомості України підбили підсумки 2018 року і проаналізували, які тенденції спостерігались на ньому впродовж останніх років.

      За словами спеціалістів, порівнювати ситуацію навіть на ринку цьогоріч і у 2017-му році не варто, оскільки за цей час кардинально практично нічого не змінилось.

      Детально про підсумки 2018 року на ринку нерухомості України читайте у матеріалі: Ринок нерухомості: чим був особливий 2018 рік і чому зараз найкращий час для купівлі житла

      Ріелтори швидше розділяють періоди на ринку нерухомості України до Євромайдану (кінець 2013 – початок 2014 року) і після цього.

      На конкретному прикладі продажу квартири на вторинці у Києві директор агентства нерухомості Grace real estate Семен Дорогий показав, наскільки різко змінились цифри.

      Фахівець констатує, що після Євромайдану ціни у доларовому еквіваленті значно впали.

      У 2013 році, скажімо, двокімнатну "хрущівку" у спальному районі на останньому поверсі без ремонту я продавав за 60 тисяч доларів і покупці були щасливі. Зараз така квартира коштує приблизно 28 тисяч, а нещодавно продавав взагалі – за 25,5. Тобто ціни знизилися вдвічі,
      – наголосив спеціаліст у коментарі 24 каналу.

      Водночас він зазначив, що у порівнянні з 2017-м роком, у 2018-му ця ситуація практично не змінилась – "ціни досягли свого дна".

      Читайте також: Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019

      В Асоціації фахівців з нерухомості України показали, якою була динаміка цін на соціальне житло в найбільших 5 обласних центрах України у період з 2011 до 2018 року.

      ринок нерухомості ціни на нерухомість динаміка цін
      Динаміка цін на соціальне житло в Україні у 2011-2017 роках

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Вторинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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