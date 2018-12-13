Експерт назвав найсприятливіший час для купівлі нерухомості

Голова комітету з інформаційних технологій, сервісів, аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас відповів на одвічне питання людей, які мають намір придбати нерухомість – коли найсприятливіший час для її купівлі.

Про це він сказав 13 грудня під час прес-конференції у Києві.

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На питання, коли краще купувати нерухомість, фахівець жартівливо відповів: "Зараз".

Тоді, коли у вас є потреба, можливість і ви знайшли хороший об'єкт. Оскільки ринок нерухомості відрізняється від звичайного ринку тим, що певний продукт практично завжди можна знайти у магазині, а об’єкти нерухомості ті, які особисто вам потрібні, з'являються не завжди,

– пояснив він.

За його порадою, якщо ви маєте потребу, можливість і побачили свій об'єкт – беріть і не чекайте.

Як аргумент він навів приклад, що ріелтори стали купувати нерухомість саме зараз – а вони "щось знають".

За словами Бразаса, настільки сприятливою ситуацію на вітчизняному ринку нерухомості буде не завжди.

"Як тільки у нас запрацюють фактори доступної іпотеки, почнеться ріст цін, пропозиція почне скорочуватись – тоді з вибором буде дещо складніше", – попередив він.

Раніше 24 канал писав, як вплинуло на ринок нерухомості в Україні запровадження воєнного стану.