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      Експерт назвав найсприятливіший час для купівлі нерухомості

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      Коли найсприятливіший час для придбання нерухомості в Україні
      Коли найсприятливіший час для придбання нерухомості в Україні / Фото із соцмереж

      Голова комітету з інформаційних технологій, сервісів, аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас відповів на одвічне питання людей, які мають намір придбати нерухомість – коли найсприятливіший час для її купівлі.

      Про це він сказав 13 грудня під час прес-конференції у Києві.

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      На питання, коли краще купувати нерухомість, фахівець жартівливо відповів: "Зараз".

      Тоді, коли у вас є потреба, можливість і ви знайшли хороший об'єкт. Оскільки ринок нерухомості відрізняється від звичайного ринку тим, що певний продукт практично завжди можна знайти у магазині, а об’єкти нерухомості ті, які особисто вам потрібні, з'являються не завжди,
      – пояснив він.

      За його порадою, якщо ви маєте потребу, можливість і побачили свій об'єкт – беріть і не чекайте.

      Як аргумент він навів приклад, що ріелтори стали купувати нерухомість саме зараз – а вони "щось знають".

      За словами Бразаса, настільки сприятливою ситуацію на вітчизняному ринку нерухомості буде не завжди.

      "Як тільки у нас запрацюють фактори доступної іпотеки, почнеться ріст цін, пропозиція почне скорочуватись – тоді з вибором буде дещо складніше", – попередив він.

      Раніше 24 канал писав, як вплинуло на ринок нерухомості в Україні запровадження воєнного стану.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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