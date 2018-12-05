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      "Доступне житло" в дії: хто підписав перші договори

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      Перші родини підписали договори за програмою "Доступне житло"
      Перші родини підписали договори за програмою "Доступне житло" / unsplash/Ілюстрація

      У листопаді в Україні відновила роботу державна програма "Доступне житло".

      5 грудня були підписані перші договори на купівлю нерухомості в рамках цієї держпрограми.

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      Свої майбутні квартири у забудовника обрали чотири родини вимушених переселенців. Вони підписали договори з компанією "Київміськбуд".

      Подружжя Кунівих, яке виховує трьох дітей, житиме у ЖК "Новомостицько-Замковецький".

      В рамках програма на оплату житла Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву виділив родині 50% від потрібної суми на оплату житла, другу половину родина сплатила самостійно.

      Ще один договір за програмою "Доступне житло" підписала переселенка із Луганська Євгенія Бражник. Вона взяла участь у програмі також за схемою 50 на 50. Власну квартиру вона матиме у ЖК "Каховська".

      Також умовами програми доступне житло скористались Тетяна Полякова та Олексій Удовенко, які мешкатимуть у столичному ЖК "Медовий".

      Нагадаємо, державна програма "Доступне житло" відновила роботу наприкінці листопада.

      Що таке "Доступне житло"?Це державна програма, яка передбачає надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла. У 2018 після етапу модернізації програма була відновлена. У держбюджеті на 2018 рік на роботу програми було виділено 100 мільйонів гривень. Така ж сума передбачена у держбюджеті на 2019-й рік. У 2017-му допомогу з придбання житла за цією програмою отримали 568 українських сімей.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості біженці
      Джерело: 24 канал
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