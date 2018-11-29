"Доступне житло" знову доступне: програма відновила роботу в Україні

Програма "Доступне житло", яку проводить Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, була відновлена у 2018 році.

28 листопада перші 13 сімей, які зареєструвались для участі у програмі, підписали договори, інформує прес-служба Держфонду.

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Для них програмою передбачене будівництво чи придбання доступного житла в Іпотечному центрі по Києву та Київській області.

Після підписання угод сім'ї отримають можливість вносити на відкриті рахунки частину суми обраного житла і отримувати підтримку від держави.

У Держфонді зазначають, що на сьогодні для участі у програмі зареєструвалися понад 9 тисяч бажаючих, а вже до кінця року приблизно 300 українських родин отримають житло завдяки цій програмі.

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10 жовтня 2018 року Кабмін прийняв постанову №819 "Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом", яким затвердив порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом і порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання ) доступного житла.

Що таке "Доступне житло"?Це державна програма, яка передбачає надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла. У 2018 після етапу модернізації програма була відновлена. У держбюджеті на 2018 рік на роботу програми було виділено 100 мільйонів гривень. Така ж сума передбачена у держбюджеті на 2019-й рік. У 2017-му допомогу з придбання житла за цією програмою отримали 568 українських сімей.