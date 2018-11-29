12:44
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Доступне житло" знову доступне: програма відновила роботу в Україні

      358 Читать новость на русском
      Програма "Доступне житло" відновила роботу в Україні
      Програма "Доступне житло" відновила роботу в Україні / unsplash.com/Ілюстрація

      Програма "Доступне житло", яку проводить Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, була відновлена у 2018 році.

      28 листопада перші 13 сімей, які зареєструвались для участі у програмі, підписали договори, інформує прес-служба Держфонду.

      Читайте також: Кредит на житло від держави для молоді: як це діє

      Для них програмою передбачене будівництво чи придбання доступного житла в Іпотечному центрі по Києву та Київській області.

      Після підписання угод сім'ї отримають можливість вносити на відкриті рахунки частину суми обраного житла і отримувати підтримку від держави.

      У Держфонді зазначають, що на сьогодні для участі у програмі зареєструвалися понад 9 тисяч бажаючих, а вже до кінця року приблизно 300 українських родин отримають житло завдяки цій програмі.

      Читайте також: Право на соціальне житло в Україні: доповнено перелік осіб

      10 жовтня 2018 року Кабмін прийняв постанову №819 "Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом", яким затвердив порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом і порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання ) доступного житла.

      Що таке "Доступне житло"?Це державна програма, яка передбачає надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла. У 2018 після етапу модернізації програма була відновлена. У держбюджеті на 2018 рік на роботу програми було виділено 100 мільйонів гривень. Така ж сума передбачена у держбюджеті на 2019-й рік. У 2017-му допомогу з придбання житла за цією програмою отримали 568 українських сімей.

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Бюджет
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 2133
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сьогодні , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 7052
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1187
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 листопада , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 5660
      Як вуса рятують чоловіче життя
      28 листопада , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 1572
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Пориви вітру та потужний мороз: в Україні оголосили штормове попередження
       сьогодні , 11:31
      Запеклі бої під Авдіївкою тривають, – військові
       30 січня 2017 , 11:36
      Ілон Маск передумав приватизувати Tesla
       27 серпня , 14:19
      Шевченко відвідав матч УПЛ – це не гра між Шахтарем та Зорею
       7 жовтня , 17:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук