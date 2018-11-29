"Доступное жилье" снова доступно: программа возобновила работу в Украине

Программа "Доступное жилье", которую проводит Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, была восстановлена в 2018 году.

28 ноября первые 13 семей, которые зарегистрировались для участия в программе, подписали договоры, сообщает пресс-служба Госфонда.

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Для них программой предусмотрено строительство или приобретение доступного жилья в Ипотечном центре по Киеву и Киевской области.

После подписания соглашений семьи получат возможность вносить на открытые счета часть суммы выбранного жилья и получать поддержку от государства.

В Госфонде отмечают, что на сегодня для участия в программе зарегистрировались более 9 тысяч желающих, а уже к концу года около 300 украинских семей получат жилье благодаря этой программе.

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10 октября 2018 года Кабмин принял постановление №819 "Некоторые вопросы обеспечения граждан доступным жильем", которым утвердил порядок предоставления государственной поддержки и обеспечения граждан доступным жильем и порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Что такое "Доступное жилье"?

Это государственная программа, которая предусматривает предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья. В 2018 году после этапа модернизации программа была восстановлена. В госбюджете на 2018 год на работу программы было выделено 100 миллионов гривен. Такая же сумма предусмотрена в госбюджете на 2019-й год. В 2017-м помощь по приобретению жилья по этой программе получили 568 украинских семей.

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