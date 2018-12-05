"Доступное жилье" в действии: кто подписал первые договоры

В ноябре в Украине возобновила работу государственная программа "Доступное жилье".

5 декабря были подписаны первые договоры на покупку недвижимости в рамках этой госпрограммы.

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Свои будущие квартиры у застройщика выбрали четыре семьи вынужденных переселенцев. Они подписали договоры с компанией "Киевгорстрой".

Супруги Куновых, которые воспитывают троих детей, будут жить в ЖК "Новомостицко-Замковецкий".

В рамках программы на оплату жилья Госфонд содействия молодежному жилищному строительству выделил семье 50% от нужной суммы на оплату жилья, вторую половину семья оплатила самостоятельно.

Еще один договор по программе "Доступное жилье" подписала переселенка из Луганска Евгения Бражник. Она приняла участие в программе по схеме 50 на 50. Собственную квартиру она будет иметь в ЖК "Каховская".

Также условиями программы доступное жилье воспользовались Татьяна Полякова и Алексей Удовенко, которые будут жить в столичном ЖК "Медовый".

Напомним, государственная программа "Доступное жилье" возобновила работу в конце ноября.

Что такое "Доступное жилье"?Это государственная программа, которая предусматривает предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья. В 2018 после этапа модернизации программа была восстановлена. В госбюджете на 2018 год на программу было выделено 100 миллионов гривен. Такая же сумма предусмотрена в госбюджете на 2019-й год. В 2017-м помощь по приобретению жилья по этой программе получили 568 украинских семей.