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      Експерти розповіли, як введення в Україні воєнного стану вплинуло на ринок нерухомості

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      Як введення воєнного стану вплинуло на ринок нерухомості в Україні
      Як введення воєнного стану вплинуло на ринок нерухомості в Україні / Колаж 24 каналу

      Новина про введення воєнного стану у 10 областях України наприкінці листопада 2018-го сколихнула чи не всі сфери життя українців. Ринок нерухомості не став винятком. Проте чи справді запровадження воєнного стану значно вплинув на ситуацію тут?

      За словами експертів, ринку нерухомості не властиво змінюватися різко, навіть у подібних ситуаціях.

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      Так, очільник Комітету інформаційних технологій, сервісів та аналітики АФНУ Едуард Бразас підтверджує, що швидкі зміни тут бувають дуже рідко.

      Це повинно відбутися щось зовсім шокуюче, щоб тут були якісь кардинальні зміни цін або щось подібне. В цілому, ринок нерухомості відреагував на введення воєнного стану так само, як і курс валют. Спочатку було якесь "вау"  у найбільш, так би мовити, неспокійний час. Громадяни кудись побігли, почали розповідати про форс-мажори, намагатися якось зіграти на цьому заході,
      – розповів він.

      Бразас стверджує, що подібна ситуація тривала перші три-чотири дні, а потім все повернулося на свої місця.

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      "Тобто, якщо відповідати одним словом про те, як введення воєнного стану позначилося на ринку нерухомості – безумовно, ніяк. Взагалі ніяк. Розмов більше, ніж якихось конкретних дій. Звісно, є люди, які на час скасували продаж своїх об'єктів або відклали на майбутнє питання, пов'язані з покупкою, але загалом по ринку їх дуже мало", – пояснив експерт.

      Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта, у свою чергу, зауважив, що спочатку побоювання були, однак підтвердив – вони не виправдалися.

      Було побоювання, що воєнний стан різко вплине на ринок нерухомості. Однак такого колапсу не сталося. Передусім у тих регіонах, в яких ввели цей воєнний стан. Колеги розповідали, що у перші дні люди боялися, просили повернути гроші, якщо вони уже вирішили придбати нерухомість. Були такі моменти, проте це не було масово. Тому ми сподіваємося, що ринок нерухомості витримає це необхідне запровадження. Заходи у нас вжиті і наступного року будемо очікувати на позитивні зміни,
      – резюмував експерт.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Причиною стало те, що 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Окрім введення воєнного стану, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Ринок нерухомості Воєнний стан в Україні Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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