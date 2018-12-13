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      Эксперты рассказали, как введение военного положения повлияло на рынок недвижимости

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      Как введение военного положения повлияло на рынок недвижимости в Украине
      Как введение военного положения повлияло на рынок недвижимости в Украине / Коллаж 24 канала

      Новость о введении военного положения в 10 областях Украины в конце ноября 2018 года всколыхнула едва ли не все сферы жизни украинцев. Рынок недвижимости не стал исключением. Однако действительно ли введение военного положения значительно повлияло на ситуацию здесь?

      По словам экспертов, рынку недвижимости не свойственно меняться резко, даже в подобных ситуациях.

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      Так, глава Комитета информационных технологий, сервисов и аналитики АСНУ Эдуард Бразас подтверждает, что быстрые изменения здесь проходят очень редко.

      Это должно произойти что-то совсем шокирующее, чтобы здесь были какие-то кардинальные изменения цен или что-то подобное. В целом, рынок недвижимости отреагировал на введение военного положения так же, как и курс валют. Сначала было какое-то "вау" – в наиболее, так сказать, неспокойное время. Граждане куда-то побежали, начали рассказывать о форс-мажорах, пытаться как-то сыграть на этом событии,
      – рассказал он.

      Бразас утверждает, что подобная ситуация продолжалась первые три-четыре дня, а потом все вернулось на свои места.

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      "То есть, если отвечать одним словом о том, как введение военного положения сказалось на рынке недвижимости – безусловно, никак. Вообще никак. Разговоров больше, чем каких-то конкретных действий. Конечно, есть люди, которые на время отменили продажу своих объектов или отложили на будущее вопросы, связанные с покупкой, но в целом по рынку их очень мало", – пояснил эксперт.

      Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, в свою очередь, отметил, что сначала опасения были, однако подтвердил – они не оправдались.

      Было опасение, что военное положение резко повлияет на рынок недвижимости. Однако такой коллапс не случился. Прежде всего в тех регионах, в которых ввели военное положение. Коллеги рассказывали, что в первые дни люди боялись, просили вернуть деньги, если они уже решили приобрести недвижимость. Были такие моменты, однако это не было массово. Поэтому мы надеемся, что рынок недвижимости выдержит это необходимое введение. Меры у нас приняты и в следующем году будем ожидать положительные изменения,
      – резюмировал эксперт.

      Почему Украина ввела военное положение?
      Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московское СИЗО.

      Кроме введения военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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