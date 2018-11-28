Если люди в камуфляже придут забирать жилье: как действовать

28 ноября в Украине официально начало действовать военное положение. В Минобороны и Генштабе дали разъяснение, предусматривает ли оно конфискацию частной собственности в обычных украинцев.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко.

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Он отметил, что введение военного положения не предусматривает никаких ограничений прав и свобод граждан Украины, в частности, конфискации имущества.

Ограничений в отношении того вопроса, который вы задали (об изъятии авто или жилья в пользу войска – ред.), нет. Мы не предполагаем изъятия... или другие меры, как введение комендантского часа и т.д.,

– подчеркнул представитель Генштаба.

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Руснак призвал в таких случаях немедленно вызвать полицию.

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"Если же кто-то камуфляже пришел забирать корову, квартиру или машину – то рядом есть полиция. Обращайтесь в полицию – и таких негодяев просто надо арестовывать и дальше разбираться", – подчеркнул представитель Минобороны.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко. Официальная действие военного положения в Украине начались 28 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него голосует Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

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