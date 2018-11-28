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      Если люди в камуфляже придут забирать жилье: как действовать

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      Предусматривает ли военное положение конфискации имущества
      Предусматривает ли военное положение конфискации имущества / ogo.ua

      28 ноября в Украине официально начало действовать военное положение. В Минобороны и Генштабе дали разъяснение, предусматривает ли оно конфискацию частной собственности в обычных украинцев.

      Об этом во время брифинга в Киеве сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко.

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      Он отметил, что введение военного положения не предусматривает никаких ограничений прав и свобод граждан Украины, в частности, конфискации имущества.

      Ограничений в отношении того вопроса, который вы задали (об изъятии авто или жилья в пользу войска – ред.), нет. Мы не предполагаем изъятия... или другие меры, как введение комендантского часа и т.д.,
      подчеркнул представитель Генштаба.

      В свою очередь заместитель министра обороны Иван Руснак призвал в таких случаях немедленно вызвать полицию.

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      "Если же кто-то камуфляже пришел забирать корову, квартиру или машину – то рядом есть полиция. Обращайтесь в полицию – и таких негодяев просто надо арестовывать и дальше разбираться", – подчеркнул представитель Минобороны.

      Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко. Официальная действие военного положения в Украине начались 28 ноября.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него голосует Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Міністерство оборони України Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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