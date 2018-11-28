В "Голосе Украины" опубликовали закон № 2630-VIII об утверждении указа Президента Украины Петра Порошенко №393 о введении режима военного положения на 30 дней с 14:00 26 ноября. С этого момента он официально начал действовать в Украине.

Вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения: соответствующее решение поддержали 276 депутатов.

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Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №9338 об утверждении Указа Президента Украины №393 "О введении военного положения в Украине".

Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.

Последним пунктом стало опубликование указа в "Голосе Украины". С момента его обнародования официально началось военное положение, которое продлится 30 суток – от 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря.

Указ Порошенко о введении военного положения в Украине

Военное положение будет действовать на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.



Де запроваджено військовий стан: карта

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволит быстрее мобилизовать все ресурсы. Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

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