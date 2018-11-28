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      Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине

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      Закон №9338 о военном положении в Украине 2018 подписан
      Закон №9338 о военном положении в Украине 2018 подписан / Фото из открытых источников

      Президент Петр Порошенко сегодня, 28 ноября, подписал законопроект №9338, которым предусматривается введение военного положения в Украине.

      Теперь документ должны обнародовать правительственные издания, и после этого в Украине официально заработает режим военного положения.

      Читайте также: Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев

      Согласно указу главы государства, военное положение продлится 30 суток – от 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря.

      Отметим, народные депутаты приняли этот законопроект 26 ноября. Военное положение будет действовать на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

      Где введено военное положение: карта

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии Россия захватила три украинских судна.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос также поддержала Верховная Рада на экстренном заседании.

      Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мер, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы. Зато секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Петр Порошенко Законодательство Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
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