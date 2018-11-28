Президент Петро Порошенко сьогодні, 28 листопада, підписав законопроект №9338, яким передбачається введення воєнного стану в Україні.

Про це заявив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

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"Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні"", – повідомив він.

Тепер документ мають оприлюднити урядові видання, і після цього в Україні офіційно запрацює режим воєнного стану.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні". — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 ноября 2018 г.

Згідно з указом глави держави, воєнний стан триватиме 30 діб – від 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня.

Зазначимо, народні депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада. Воєнний стан буде діяти на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.



Де запроваджено військовий стан: карта

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання також підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні.



Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси. Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео