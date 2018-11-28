Якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати житло: як діяти

28 листопада в Україні офіційно почав діяти воєнний стан. У Міноборони та Генштабі дали роз'яснення, чи передбачає він конфіскацію приватного, зокрема, нерухомого майна у звичайних українців.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Родіон Тимошенко.

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Він наголосив, що запровадження воєнного стану не передбачає жодних обмежень прав і свобод громадян України, зокрема, конфіскації майна.

Обмежень стосовно того питання, яке ви поставили (про вилучення авто чи житла на користь війська – ред.), немає. Ми не передбачаємо вилучення... чи інші заходи, як то запровадження комендантської години і таке інше,

– наголосив представник Генштабу.

В свою чергу заступник міністра оборони Іван Руснак закликав у таких випадках негайно викликати поліцію.

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"Якщо ж хтось камуфляжі прийшов забирати корову, квартиру чи машину – то поруч є поліція. Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись", – наголосив представник Міноборони.

Нагадаємо, вечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко. Офіційна дія воєнного стану в Україні розпочалась 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за нього голосує Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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