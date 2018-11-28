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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як відбуватиметься мобілізація резервістів під час воєнного стану: пояснення Міноборони

      898 Читать новость на русском
      Мобілізація 2018 (ілюстрація)
      Мобілізація 2018 (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

      Міністерство оборони України має на меті незабаром провести збори резервістів першої черги – осіб до 40 років, які пройшли відповідну бойову підготовку.

      Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра оборони Іван Руснак.

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      "Хто такі резервісти? Резервісти – оперативний резерв першої черги і другої черги. Оперативний резерв першої черги – це люди до 40 років, які пройшли відповідну підготовку. Вони приписані до військових частин. Вони знають свого командира військової частини. Вони готові до виконання бойових завдань", – зазначив він.

      Руснак наголосив, що зі всіма бригадами територіальної оборони проведуть збори і підготовчі заняття.

      З резервістами будуть проведені відповідні збори. В окремих бригадах територіальної оборони, можливо, будуть проведені заняття більш широкого плану. Що важливо, зі всіма бригадами територіальної оборони будуть проведені відповідні заняття. Якщо людина прибуде на ці збори, вона отримає фінансове відшкодування. Тобто будуть виплачуватись відповідні гроші. Якщо б вони були в мобілізації, вони б отримували гроші як контрактники. А так – від 3 до 5 тисяч гривень додаткової оплати вони будуть отримувати в залежності від тієї посади, на яку прийшли,
      – сказав заступник міністра оборони. 

      Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.


      Де запроваджено військовий стан: карта

      Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану в 10 областях України протягом 30 днів надає право президенту оголошувати мобілізацію. 27 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі агресії Росії проти України буде оголошена часткова мобілізація резерву першої черги.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Воєнний стан в Україні Мобілізація Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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