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      Как будет происходить мобилизация резервистов во время военного положения: объяснение Минобороны

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      Мобилизация 2018 (иллюстрация)
      Мобилизация 2018 (иллюстрация) / Фото из открытых источников

      Министерство обороны Украины имеет целью вскоре провести сборы резервистов первой очереди – лиц до 40 лет, которые прошли соответствующую боевую подготовку.

      Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

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      "Кто такие резервисты? Резервисты – оперативный резерв первой очереди и второй очереди. Оперативный резерв первой очереди – это люди до 40 лет, которые прошли соответствующую подготовку. Они приписаны к военным частям. Они знают своего командира воинской части. Они готовы к выполнению боевых задач", – отметил он.

      Руснак подчеркнул, что со всеми бригадами территориальной обороны проведут сборы и подготовительные занятия.

      С резервистами будут проведены соответствующие сборы. В отдельных бригадах территориальной обороны, возможно, будут проведены занятия более широкого плана. Что важно, со всеми бригадами территориальной обороны будут проведены соответствующие занятия. Если человек прибудет на эти сборы, он получит финансовое возмещение. То есть будут выплачиваться соответствующие деньги. Если бы они были в мобилизации, они бы получали деньги как контрактники. А так – от 3 до 5 тысяч гривен дополнительной оплаты они будут получать в зависимости от той должности, на которую пришли,
      – сказал заместитель министра обороны.

      Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      Где введено военное положение: карта

      Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что закон о введении военного положения в 10 областях Украины в течение 30 дней предоставляет право президенту объявлять мобилизацию. 27 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии России против Украины будет объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      Теги: Военное положение в Украине Міністерство оборони України Новости Украины Мобилизация Новости политики Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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