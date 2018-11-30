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      Украина закрыла въезд для мужчин-граждан России

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      Украина закрыла въезд для мужчин-граждан России в возрасте 16-60 лет
      Украина закрыла въезд для мужчин-граждан России в возрасте 16-60 лет / Фото из свободных сетей

      На время действия военного положения Украина не пропустит на свою территорию мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.

      Об этом на совещании у президента Украины заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

      "В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – заявил Цигикал.

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      Отметим, что исключением для пропуска на территорию мужчин-граждан России будет осуществление гуманитарной миссии, например прибытие на похороны.

      В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко отметил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

       

      Почему Украина ввела военное положение? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

       

       

      Теги: Украина – Россия Новости России Госпогранслужба Петр Порошенко Военное положение в Украине Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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