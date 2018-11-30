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      Запрет россиянам въезда в Украину: ограничение не распространяются на украинцев, едущих из РФ

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      Запрет россиянам въезда в Украину: ограничения не распространяются на украинцев, которые едут из РФ
      Запрет россиянам въезда в Украину: ограничения не распространяются на украинцев, которые едут из РФ / Фото из открытых источников

      В связи с военным положением Украина закрыла въезд на свою территорию для мужчин-граждан России в возрасте 16-60 лет. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, никаких ограничений не существует.

      Об этом на совещании с президентом Украины заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

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      "В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны, мы пропускаем", – заявил Цигикал.

      Он добавил, что пограничников перевели на 1-й уровень в полной боевой готовности:

      1. Увеличены наряды на границе с Россией и на административной границе с Крымом;
      2. В районе Операции Объединенных сил усилены режимные мероприятия;
      3. Пограничники совместно с Нацполицией создают дополнительные контрольные посты при въезде в Украину для проверки транспорта.

      Почему Украина ввела военное положение? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       

       

      Теги: Украина – Россия Госпогранслужба Военное положение в Украине Новости России Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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