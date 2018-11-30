Запрет россиянам въезда в Украину: ограничение не распространяются на украинцев, едущих из РФ

Запрет россиянам въезда в Украину: ограничения не распространяются на украинцев, которые едут из РФ / Фото из открытых источников

В связи с военным положением Украина закрыла въезд на свою территорию для мужчин-граждан России в возрасте 16-60 лет. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, никаких ограничений не существует.