Россия блокирует украинские порты в Азовском море:Омелян назвал количество заблокированных суден

Украинские порты, которые имеют выход к Азовскому морю, по состоянию на вечер 28 ноября остаются заблокированными на вход и выход. Речь идет о портах Мариуполя и Бердянска.

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14в порт Мариуполь. На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов у причалов в портах,

– написал Омелян.

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Всего Россия блокирует 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

"То есть Россия заблокировала украинские порты на Азовском море. Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона", – подчеркнул министр.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.