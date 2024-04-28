Полковник Антс Кивисельг, руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии, высказал мнение, что Россия использует последний шанс перед прибытием западной военной помощи в Украине. Собственно, об этом он заявил на брифинге.

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Украинский фронт держится

Несмотря на интенсификацию атак, успехи российских войск остаются локальными, а защитники Украины продолжают сопротивляться, уменьшая вероятность обрушения фронта. Это подчеркнул Кивисельг.

Россия пытается использовать последнее окно возможностей, пока западная военная помощь полностью не прибыла в Украину и не была развернута в операциях,

– сказал он.

Кивисельг также прокомментировал российские обстрелы мирного населения, целью которых является создание "ничейной зоны". По его словам, благодаря эффективной противовоздушной обороне Украина смогла снизить интенсивность российских бомбардировок.

Важно! Как констатировал полковник, Силы обороны нашего государства продолжают вести активные действия, систематически нанося удары по военным и нефтяным объектам врага. В частности, он отметил атаки на военные цели в Крыму и на территории России.

Представитель эстонской разведки, кроме того, акцентировал: враг сосредотачивает давление на город Часов Яр к западу от Бахмута, а также на Марьинском направлении к западу от Донецка. В то же время оккупанты атакуют населенные пункты на железной дороге, что соединяет Авдеевку с Покровском.

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