Александр Сырский заявил, что оперативно-стратегическая обстановка сложная и может обостриться. Государству нужны ракеты, боеприпасы, военная техника, и, что важно, все это должно поступать вовремя.

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Помощь от США критически важна

Голосование в Конгрессе стало значительным моральным стимулом для Киева, который теперь надеется на благоприятное течение событий, чтобы восстановить свои позиции на поле боя,

– говорится в материале.

Украина давила на Конгресс, Зеленский говорил, что может проиграть в войне. На спикера Джонсона повлияли тревожные данные американской разведки, а Россия будто умышленно демонстрировала, на что способна, забрасывая Украину ракетами.

Медийщики отмечают, что пока Россия преобладает. Поэтому следует максимально ограничить ее преимущество, не оставить оккупантам времени на продвижение.

Будет меньше проблем с мобилизацией

По мнению авторов материала, у Украины будет меньше проблем с желающими воевать, ведь теперь не будет недостатка боеприпасов. Аргумент "а чем воевать" разобьется об американскую помощь. Еще не нужно будет экономить снаряды, как делают это на фронте сейчас. Часто солдаты подпускают врага поближе, чтобы ударить по нему точнее, потому что второго шанса выстрелить может не быть.

Европа также может увеличить поддержку. К примеру, Риши Сунак пообещал пакет помощи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов. И время от времени из разных стран раздаются заявления о выделении дополнительной помощи.

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Какие проблемы есть у Украины

Очевидно, что Россия будет продолжать свое наступление. Украина вынуждена удерживать позиции, а не двигаться вперед. Для этого строят укрепления, а также рассуждают, как заменить истощенных военных на передовой и привлечь больше людей в армию. Но в любом случае быстрых перемен здесь не будет – новичков нужно подготовить.

"Хотя украинские вооруженные силы не хотят полностью отдавать инициативу и хотят, чтобы россияне начали беспокоиться о собственных позициях, а не сосредотачивались на том, как лучше атаковать украинские, пройдет еще некоторое время, прежде чем они будут иметь силы, чтобы начать освобождать значительные территории", – пишут в статье.

Государство должно оправиться от тяжелого начала года и дождаться оружия – обещанных поставок с Запада и наращивания производства.

В FT отмечают, что у Украины есть проблемы с командованием, которые тянутся с летнего контрнаступления 2023 года – того самого, о котором Россия знала заранее. А потому очень нужно показать победы в войне, пока пост президента США не занял Трамп. Чтобы "оправдать помощь".

Впрочем, даже если к власти придут республиканцы, нет уверенности, что Путин победит. Трамп может предложить мирный план, но ни Зеленский, ни Путин его не примут.

Что следует делать Силам обороны

Атаковать военные цели врага – к сожалению, только беспилотниками. Можно и нужно атаковать нефтеперерабатывающие заводы и другие "объекты, которые имеют определенную стратегическую ценность". Использовать ATACMS или Storm Shadow на территории России не удастся.

Однако на оккупированной украинской территории, включая Крым, есть много военных объектов, имеющих отношение к России. (...) Инициатива в войне может снова повернуться в сторону Украины,

– подытожили в Financial Times.

Обратите внимание! В ISW отметили, что ситуация на фронте будет зависеть и от Украины, и от России, и от Запада. Каждая сторона может повлиять на ход боевых действий. Также там назвали направление, куда в первую очередь нужно отправить помощь от США.