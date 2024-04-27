В 47 механизированной бригаде ответили на информацию о якобы отводе танков Abrams. В подразделении призвали медийщиков обращаться за комментариями к бригаде перед тем, как выпускать материалы.

Интересно "Шепчущая смерть" и мощь, проверенная временем: на что способны танки Abrams, которые получила Украина

Комментарий 47 механизированной бригады по "Абрамсам"

Танки отлично показывают себя на поле боя, и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет скрываться его самого. А тем более – оставлять нашу пехоту без столь мощной огневой поддержки. Но с какой целью, куда и что перекидывают Вооруженные силы Украины – это не то, что мы будем комментировать публично,

– сообщили там.

Также в бригаде призвали доверять только проверенной информации, а перед публикацией материалов обращаться за официальными комментариями в пресс-службу.

Характеристика танков M1 Abrams / Инфографика 24 Канала

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ВСУ якобы отвели танки Abrams: что известно

Неназванные американские чиновники заявили, что оккупанты постоянно используют разведывательные и ударные дроны. Танки сложно защитить от БПЛА, Украина уже потеряла 5 "Абрамсов" из переданного 31-го.

А глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди заявил: танки переместили с линии фронта, США будут работать с украинцами для изменения тактики.

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала сказал, что огневая мощь бронированной техники существенно снизилась. Ее нивелировали FPV-дроны. "Именно поэтому некоторые позиции бронированной техники лучше сохранить для того, чтобы можно было применить на отдельных отрезках под специальные операции", – высказался он.

Глава ГУР Кирилл Буданов в сентябре прошлого года прокомментировал, как ВСУ будут использовать Abrams. По его словам, танки нужно использовать в очень хорошо подготовленных прорывных операциях. "Если они используются на передовой и просто в общевойсковом бою, они не проживут слишком долго на поле боя", – констатировал разведчик.