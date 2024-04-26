Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала прокомментировал информацию западного издания. По его словам, огневая мощь бронированной техники существенно снизилась.

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Чтобы уберечь технику

Ранее иностранные СМИ писали, что Силы обороны потеряли 5 танков Abrams из 31, переданных Соединенными Штатами. Из-за активного применения врагом дронов, было принято решение о временном отводе танков.

Федоренко отметил, что с появлением беспилотных систем актуальность и огневая мощь бронированной техники на поле боя опустилась в разы. Это хорошая новость, ведь россияне существенно преобладают по количеству бронированных средств – как танков, так и БМП.

По его мнению, если бы не было БПЛА, это серьезно осложнило бы ситуацию на фронте. Беспилотные системы, в частности FPV-дроны, нивелировали актуальность бронированной техники. Она должна быть, без нее воевать нельзя, но ее весомость существенно упала.

Именно поэтому некоторые позиции бронированной техники лучше сохранить для того, чтобы можно было применить на отдельных отрезках под специальные операции,

– констатировал комбат ударных БпАК "Ахиллес".

Abrams Основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Это один из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонн.

Он получил множество модернизаций и стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

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