Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері 24 Каналу прокоментував інформацію західного видання. За його словами, вогнева міць броньованої техніки суттєво знизилася.

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Аби вберегти техніку

Раніше іноземні ЗМІ писали, що Сили оборони втратили 5 танків Abrams із 31, передані Сполученими Штатами. Через активне застосування ворогом дронів, було ухвалено рішення про тимчасове відведення танків.

Федоренко зазначив, що з появою безпілотних систем актуальність та вогнева міць броньованої техніки на полі бою опустилася в рази. Це добра новина, адже росіяни суттєво переважають за кількістю броньованих засобів – як танків, так і БМП.

На його думку, якби не було БпЛА, це серйозно ускладнило б ситуацію на фронті. Безпілотні системи, зокрема FPV-дрони, нівелювали актуальність броньованої техніки. Вона має бути, без неї воювати не можна, але її вагомість суттєво впала.

Саме тому деякі позиції броньованої техніки краще зберегти для того, щоб можна було застосувати на окремих відтинках під спеціальні операції,

– констатував комбат ударних БпАК "Ахіллес".

Abrams Основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Це один з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 тонн.

Він отримав безліч модернізацій та став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом зі збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка.

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