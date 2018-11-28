Росія блокує українські порти в Азовському морі: Омелян назвав кількість заблокованих суден

Українські порти, які мають вихід до Азовського моря, станом на вечір 28 листопада залишаються заблокованими на захід та вихід. Мовиться про порти Маріуполя та Бердянська.

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

В очікуванні на вхід в Азовське море перебувають 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 – до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя – 6. Ще 8 суден стоять біля причалів у портах,

– написав Омелян.

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Загалом Росія блокує 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові.

"Себто Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону", – наголосив міністр.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.