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      Росія блокує українські порти в Азовському морі: Омелян назвав кількість заблокованих суден

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      Омелян заявив, що Росія досі блокує українські порти в Азовському морі
      Омелян заявив, що Росія досі блокує українські порти в Азовському морі / 24 канал

      Українські порти, які мають вихід до Азовського моря, станом на вечір 28 листопада залишаються заблокованими на захід та вихід. Мовиться про порти Маріуполя та Бердянська.

      Про це у Facebook написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

      В очікуванні на вхід в Азовське море перебувають 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 – до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя – 6. Ще 8 суден стоять біля причалів у портах,
      – написав Омелян.

      Читайте також: 20 українських кораблів вже понад тиждень не можуть пройти через Керченську протоку

      Загалом Росія блокує 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові.

      "Себто Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону", – наголосив міністр.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Володимир Омелян Бердянськ Новини Маріуполя Новини політики
      Джерело: 24 канал
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