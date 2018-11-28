20 українських кораблів вже понад тиждень не можуть пройти через Керченську протоку

Українські кораблі не пропускають до проходу через Керченську протоку. Деякі з суден простоюють на вході в Азовське море уже понад 10 днів та не можуть потрапити у порт Маріуполя.

Ще сім кораблів вже завантажені та чекають, щоб залишити Азовське море.

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Російська сторона поки не дає "зелене світло" й ігнорує усі запити.

Попри це порт у Маріуполі працює у штатному режимі: зараз на завантаженні стоять три судна, які готуються до відплиття до Іспанії й Великої Британії.

Про звичайний режим роботи повідомили й в порту Бердянська.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.