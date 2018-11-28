Спецпредставник США закликав Європу розглянути посилення санкцій проти Росії

У США закликають Євросоюз розглянути введення нових санкції проти Росії через загострення ситуації в Україні.

Таку заяву зробив у середу спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє UNN.

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"Ми, безумовно, заохочуємо наших європейських союзників уважніше вивчити, які додаткові санкції можуть бути введені," – сказав Курт Волкер у Берліні.

"Як я бачу зараз, це не те, про що Німеччина і Франція заявляли, що розглядають, але я думаю, що ці речі можуть розвиватися з часом", – йдеться у заяві.

27 листопада кілька високопоставлених європейських політиків уже підняли питання про можливість введення нових санкцій проти Російської Федерації через агресію на Азові.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.